47人初選案續結案陳詞　鄒家成大狀指「墨落無悔」非協議

47名參與2020年立法會初選的泛民人士涉串謀顛覆國家政權案，控辯雙方今日(30日)續在西九龍法院(暫代高院)進行結案陳詞。辯方大狀均指，被告無意顛覆政權，控方不能在沒有合理疑點下，證明各人有協議，去無差別否決財案。「墨落無悔」聲明發起人鄒家成代表大狀則稱，聲明是情緒的表達，並不是協議。

辯方今早繼續就着證據部分輪流陳詞。針對「墨落無悔」聲明，代表鄒家成的大律師指，聲明並非協議，鄒之所以發起聲明，只是為表達對戴耀廷表明毋須參選人簽白紙黑字聲明的挫折情緒。鄒沒有說過要推翻政權，他只是想追求「港人優先」。事實上，他根本毋須要求特首下台，因為某特首下台，只會有另一個有相同議程的特首接任。而且，鄒也不會想癱瘓立法會，因為他就是想進入立法會發揮作用。

代表梁國雄的資深大律師陳詞時指，梁沒有簽署「墨落無悔」聲明，也沒有提過要無差別否決財案，梁只會因法案不公而否決。資深大狀力陳，控方未能在毫無合理疑點下，證明有相關串謀計劃存在，即使法庭認為有串謀計劃，也無法證明梁國雄參與其中。代表柯耀林的大狀說，簽「墨落無悔」聲明是因為其他人都簽，不想被其他人視作保守，這不代表他贊成。

案件編號：HCCC 69/2022