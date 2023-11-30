訪港旅客帶動無力　上月零售銷貨價值按年僅升5.6%　為今年最差

10月零售銷售表現稍向好，訪港旅客帶動無力，10月零售銷售表現按年雖仍有升幅，惟幅度已大大減弱，創今年以來最慢增速。政府統計處今日(30日)表示，上月的零售業總銷貨價值臨時估計為338億港元，按年升5.6%，較9月明顯放慢7.4個百分點，連續4個月放緩。首10個月計按年升17.2%。零售業界指升幅不顯著「未如預期」，又指業界對聖誕旺季態度審慎，甚至明年上半年的銷售表現繼續疲弱。

扣除其間價格變動後，上的零售業總銷貨量按年升2.7%，較9月大幅放緩7.3個百分點。首10個月按年升15%。與此同時，今年8至10月與5至7月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值下跌3.0%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量則下跌3.4%。

按零售類別分析銷貨價值，酒類飲品及煙草繼續按年升幅最高，達1.8倍；其次為升29.9%的服裝；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物亦按年上升27.4%；藥物及化妝品增23.5%。

不過，傢具及固定裝置的銷貨價值按年下挫24.8%；其次為燃料，下跌17.3%；電器及其他未分類耐用消費品跌12.5%；超級市場貨品亦跌5.8%的；汽車及汽車零件則下跌4.8%。

零售管理協會主席謝邱安儀表示，縱使海量內地旅客在10.1長假期南下旅客，惟上月的零售銷售按年僅單位數升幅，與旅遊相關類別的銷售亦只升約20%，形容升幅「不顯著」及「未如預期」，而超市等本地市場類別的銷售亦繼續下跌。她續指，零售業界均對下月聖誕旺季態度審慎，尤其港人可請假3日，連同聖誕新年假期便連可放10日長假期，料眾多人會外遊或北上，而內地沒有聖誕假，未知內地人在疫情後會否仍會請假訪港看燈飾，感受聖誕氣氛。

對於明年上半年的零售業表現，謝邱安儀指出，旅遊業回復的速度仍較慢，加上及經濟疲弱，零售表現會料有單位數至低雙位數的跌幅，又指今年下半年的零售銷售表現在通關下已較上半年疲弱，相信趨勢會持續。她另提到，75%受訪公司已申請或準備申請勞工處「補充勞工優化計劃」輸入外勞。

港府則堅稱，隨着訪港旅遊業繼續復甦，上月零售銷售表現按年進一步上升，展望，旅客人數進一步增加會惠及零售業，以及住戶收入改善、「香港夜繽紛」等多項活動亦會提供支持。不過，金融狀況偏緊和經濟不明朗等因素將令消費氣氛受壓。