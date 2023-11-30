擬未來5年增強避災救災　紅十字會推健康教育加強公眾應變能力

近年氣候變化帶來的極端天氣變得頻繁，本港亦接連受到天災影響。香港紅十字會今日(30日)公布會方第3個機構策略發展計劃，包括將於未來5年內，重點增強避災救災能力、提升全民健康、善用創新科技，以及凝聚及推廣社會共融。

香港紅十字會表示，未來將致力提高大眾的應變意識，加強有關避災能力的教育，並會持續提供資訊、訓練及應急包，幫助社區中的高危社群，包括一些居住環境不理想、低收入，以及易受災害影響的居民。至於會內的救災機制，亦會致力向更多易受災害影響的地區發展，譬如從現時的大澳擴至薄扶林等，正與政府當局商討。

另外，香港紅十字會將全面提高社區的公共衞生應對能力，包括將推動「全方位健康教育計劃」，並提供針對疾病、傳染病和心理健康的預防措施，以幫助社區中的高危社群；甚或會透過固定或流動的健康診所、流動教育巴士及應用程式，提升服務的便利程度。

隨着數碼轉型和新科技高速發展，香港紅十字會指，亦着重人力資源和人才管理，包括未來將善用數據制訂發展策略及營運方針，並將提供數據和資訊管理相關的員工培訓，以提高數據應用能力，優化服務。共融方面，未來5年內將建立多元化的社區網絡和社區服務站，擴大服務範圍，讓不同背景人士均可隨時使用紅十字會服務。