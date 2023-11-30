審計署報告批評中大問題　帳委會料不舉行公開聆訊　

審計署昨日（29日）公布調查報告，當中有章節批評中文大學對外間機構營運的大學設施管理表現。立法會政府帳目委員會今日（30日）召開閉門會議商討，決定就範疇召開公開聆訊。有意見認為立法會可以借此機會運用帳委會權力傳召中文大學校長段崇智到立法會「解畫」，以便一併解釋早前爆出多宗的管治問題。據悉，帳委會不會就中大問題舉行公開聆訊。有帳委會委員私下認為，「帳委會關注民生多啲」，而中大相對其他議題比較不太重要，而且若以此作為藉口傳召段崇智會「太難睇」。

事實上，中大管治問題一直深受政圈關注，早前中大校董會改革風波中法案委員會，曾邀請段校長上立會解畫，惟一直不得要領，令不少議員大感不滿，加上校委會主席查逸超更曾表示自己被架空，令不少人關注中大管治。由於帳委會會研究審計報告，並有權力召開公開聆訊，而公開聆訊與《權力及特權條例》下的傳召權相同，具有法律效力，所涉機構的管制人員必須出席。有意見認為，若帳委會就中大報告召開聆訊，可迫使段崇智現身一併交代早前一連串中大管治問題。

不過​​，據了解帳委會不會就中大問題舉行公開聆訊，有帳委會委員私下表示，審計署所指的中大問題不太嚴重，若出動到帳委會以此作為藉口傳召段崇智會「太難睇」，而且「帳委會關注民生多啲」，相對之下中大的意義不大。據悉，是次決定全屬委員「自由意志」，並沒有受到「各方壓力」或「溫馨提示」。

立法會教育事務委員會委員管浩鳴則支持帳委會舉行公開聆訊，傳召段崇智到立會解釋，認為中文大學受政府資助，社會需要一個說法。被問及會否擔心做法讓人感覺違反帳委會原有的職能，他就表示不擔心，認為中大非第一次爆出管治問題，認為有必要解釋。