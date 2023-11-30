6人參與油麻地暴動罪成　須還押待下周三判刑

2019年11月反修例示威期間，香港理工大學校園被封鎖，有網民發起「圍魏救趙」行動，在理大附近地區示威，最終有213人被捕。其中15人同被控暴動罪，當中9人於早前已認罪，餘下6人則否認控罪。經審訊後，6人於上月中均被裁定罪成，區院法官陳廣池今（11月30日）開庭聽取辯方求情，並決定押後至12月6日判刑，被告須繼續還押。

6名否認控罪的被告依次是葉偉成、翁耀揚、尹亦慷、温燿輝、黃俊輝、及姚梓駿（22至30歲）。他們被控於11月18日在油麻地彌敦道近窩打老道交界，與其他人士參與暴動。辯方早前已向法官呈交書面求情，並於今午再作口頭補充。其中尹的律師指，他於城市大學就讀時屢獲獎學金，案發後他曾任職區議員助理，熱心協助區內長者及弱勢人士。他透過求情信稱案發後感「時間停頓咗」，並對家人及朋友感內疚。

控方案情指，當日示威者在案發地點集結，他們用雨傘築起傘陣與執法人員對峙，又向警方投擲雜物及至少251枚汽油彈。大部分示威者衣衫全黑、戴護目鏡和頭盔等。警方發射催淚彈驅趕，之後再推進展開圍捕。警方其後當場截獲囚眾被告，其中葉偉成被搜出9支生理鹽水、翁耀揚被搜出口罩、姚梓駿被搜出1把剪刀、1包麵粉、1包砂糖、1卷保鮮紙、多隻手套、1對手袖及1個泳鏡。

案件編號：DCCC 843/2020