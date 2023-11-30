公屋平均輪候時間升至5.6年　合共22.8萬宗申請

本港公屋需求殷切。房委會今日(30日)表示，截至今年9月底的最新公屋輪候時間，一般申請者平均輪候時間為5.6年，較上季的5.3年為多，而長者一人申請者的平均輪候時間則為3.9年，一般申請者輪候時間回復至去年9月的水平，並預計平均輪候時間在明年上半年仍會上升。而一般公屋申請連同配額及計分制下的非長者一人申請，總共有約22.8萬宗申請。

在2023年9月底，約有13.2萬宗一般公屋申請，以及約9.66萬宗配額及計分制下的非長者一人申請。在2023年第三季獲編配入住公屋的一般申請約3,500宗，當中獲編配的長者一人申請約940宗。另外，同一季度獲編配的配額及計分制下的非長者一人申請約為150宗。

房委會又稱，每季度的平均輪候時間的長短，取決於多項因素，平均輪候時間短期會有波動。今季的平均輪候時間較上一季上升0.3年至5.6年，主要是由於在過去數季新公屋單位供應減少。有消息指，下葵涌麗瑤邨及大埔富蝶邨因受到精進建築有限公司的停工事件影響，故有5,000伙在今年9月底前未能編配予居民。

房委會指出，今年是未來數年內公屋產量最低的一年，因此過去12個月獲安置的一般申請者大部分入住位於市區或擴展市區的翻新單位，他們的輪候時間較新界區公屋申請者的輪候時間長大約1年，導致公屋平均輪候時間上升；但公屋平均輪候時間6年封頂目標不變，公屋綜合輪候時間亦會在2026/27年度回落到4.5年。