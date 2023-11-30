至今32個網站疑與HOUNAX有關　市民提防網址註冊數周或屬詐騙

涉嫌詐騙的虛擬貨幣交易平台「HOUNAX」至今有逾150多人中招。執法部門表示，騙徒不斷轉變網址，試圖避開警示和部門的追查，由10月起已標籤了32個與Hounax相關的網站，並轉交有關機構進行移除或攔截，提醒市民留意網址註冊時間，如網站域名只註冊數星期，那極有機會為詐騙網站。

部門披露32個與Hounax有關的網址，大多在域名的hounax後加上兩三個英文字母，例如「hounaxab.com」、「hounaxcw.com」。而一般詐騙網站的網址註冊時間甚短，市民可嘗試利用域名搜尋工具（例如who.is）輸入網址查詢，假如域名只註冊了數星期，那便屬於極高危。

市民亦可到證監會網站查證相關牌照及可疑平台名單。不過，由於境外虛擬資產平台及應用程式一般不受本地的監管機構規管，令投資者缺乏保障。事實上，投資者應徹底了解有關投資產品和平台的特性，以及自己承受風險的能力。而轉數快已推出「高危警示」，部門在過數時如收款人的轉數快識別代號（包括電話號碼、電郵地址或轉數快識別碼）與詐騙有關，轉帳確認頁面便會彈出高危警示見到警示。