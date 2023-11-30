旺角3車相撞釀4傷　男警被控危駕明日提堂

警方於6月5日凌晨約2時40分接獲報案，指兩輛的士先後沿旺角彌敦道北行，一輛私家車則沿旺角道東行，當駛至彌敦道及旺角道交界時，該輛私家車懷疑撞到其中一輛的士，該輛的士其後懷疑失控撞毀約2米鐵欄及撞倒一名43歲女途人，另一輛的士則懷疑收掣不及撞向該輛私家車。

人員接報到場，經初步調查，案件列交通意外有人受傷—政府財物損毀，交由西九龍總區交通意外調查及支援組跟進。該兩名的士男司機、該名私家車男司機及該名女途人受傷，清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

人員經深入調查及徵詢法律意見後，11月22日在旺角區拘捕該名28歲男私家車司機，涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」。他已被控一項「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」罪，案件將於明日(12月1日)上午於九龍城裁判法院提堂。被捕男子為一名休班警務人員。警隊非常重視人員的操守，任何人員干犯違法行為，警隊絕不容忍和姑息，定必嚴正處理。

警員涉及各種罪行過往時有發生。今年7月26日下午5時許，警方接獲屯門屯隆街2號一店舖職員報案，指懷疑一名女子從上址盜去一些總值約160港元的貨物。人員接報到場，經初步調查，該名姓黎(39歲)女子涉嫌「盜竊」被捕。疑犯於10月16日被控一項「盜竊」罪，案件已於10月26日於屯門裁判法院提堂。被捕人為一名休班警務人員，已被停職。

今年4月6日，警方接獲一名18歲女子報案，指她於同日在牛頭角港鐵啟德站附近疑被一名男子襲擊。人員經深入調查及徵詢法律意見後，8月4日拘捕一名37歲男子，涉嫌普通襲擊。該名被捕男子已被控以一項「普通襲擊」罪，案件已於8月16日提堂。該名男子為一名休班警務人員，已被停職。