打擊口岸水貨客　7日內95男女身纏或藏車偷運貨物被起訴

澳門執法部門持續加強口岸關檢工作，利用科技手段輔助執法，嚴厲打擊偷運物品的不法販運活動。上月一連7日(23日至29日)於關閘口岸、港珠澳大橋澳門口岸、青茂口岸、澳門國際機場及橫琴口岸，合共截獲95宗偷運貨物進出境個案，共95名澳門居民及內地居民涉案被起訴，年齡為24歲至75歲；人員合共查獲香煙9,420支、雪茄約1,891克、美妝產品853件、藥物13,346粒及128件、酒類約12升、舊電子產品144件、舊電池3,300件、保健品68件、個人護理用品18件及11,150毫升、滅蟲產品20件及食材約529公斤等。

其中3宗個案，人員在關閘口岸出境旅客檢查區，發現一名通關男子肢體動作僵硬，懷疑其身上藏有可疑物品，其後揭發該名男子利用保鮮紙將45部舊手提電話及6件舊智能手錶綁藏於大腿及小腿，試圖蒙混過關。另外，人員透過「風險管理系統」的預警佈控，於關閘口岸入境車道對一輛跨境車輛進行截查，檢查後發現在車輛副駕駛座下方及車尾箱位置分別載有大量未經檢疫食材共44.8公斤，而另一跨境車輛，在駕駛座下方位置藏有大量未經檢疫食材共10.9公斤，試圖偷運入境。