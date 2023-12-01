涉在秀茂坪非禮女童 警員被控3罪押後至12.29再訊

一名男警3年多前休班期間，涉嫌在紀律部隊宿舍3度非禮一名十餘歲女童。執法人員今年6月接獲相關報案，之後展開調查，7月4日拘捕被告，並落案起訴他3項非禮罪，案件今日(12月1日)在觀塘裁判法院再提訊。被告暫時毋須答辯，裁判官應辯方要求，把案件押後至12月29日再訊，期間被告續准保釋。

匿名被告代號「U.K.B.」，現年27歲。控罪書中文版本報稱是其他職業，英文版本職業一欄則被劃去。據執法部門新聞資料指，被告為一名休班警員，已被停職。辯方今日申請把案押後4星期，以便進一步審視相關片段。控方不反對，裁判官遂把案押後到本月29日再提訊，並批准被告繼續保釋。

控罪指，被告於2019年12月某日、2020年7月某日、2020年8月某日，在九龍秀茂坪和康徑1號秀茂坪紀律部隊宿舍某單位，非禮女童X。據了解，被告與女童是親戚關係。

警員不時捲入風化案。已婚34歲警隊高級督察李卓賢，2021年涉嫌強吻懷孕3個月的女店長再「揸」胸，之後下跪求饒，揚言「一球唔夠畀夠兩球你呀！」，經審訊後被裁定非禮及意圖妨礙司法公正兩罪罪成，今年7月判入獄6個月2周。另外，時任沙頭角分區指揮官的陸振中警司，被指在去年中於粉嶺一熟食中心殘廁內，先後3度非禮同一名女子。他被控非禮等7項罪名，排期明年8月12日開審。

案件編號：KTCC1872/2023