台灣監測陸港澳旅客　檢出21人染呼吸道疾病

中國大陸呼吸道疾病近期有上升趨勢，觸動台灣防疫機制。台疾管署周日（11月26日）起在全台4個機場針對陸港澳旅客實施定點監測，首4日共採檢38人，驗出21人感染流感、新冠等病毒，並未發現肺炎支原體病例。疾管署發言人羅一鈞表示，支原體在台灣處於低度流行，沒出現攀升。

台媒周五（12月1日）引述羅一鈞指，針對陸港澳入境、有類流感症狀的旅客，無論是在發燒篩檢站攔下，或主動通報有症狀，都鼓勵接受免費採檢，檢驗包含流感病毒、新冠病毒、鼻病毒、肺炎支原體、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌。據周日至周三（11月29日）的採檢統計，流感病毒佔13宗，新冠和腺病毒各3宗，鼻病毒2宗，其餘6人無事，另外11人樣本仍在檢驗中。羅一鈞指出，依據世界衞生組織和大陸公布的資料，大陸呼吸道感染疫情目前評估風險不變，且支原體佔比下降，反而是流感佔比增加。

林口長庚醫院教授級主診醫生黃玉成表示，肺炎支原體過去就存在於社區，感染後症狀輕微，因此俗稱「會走路的肺炎」。根據該院今年呼吸道多重病原體核酸檢測，只有零星支原體病例，反而較多腺病毒、呼吸道合胞病毒、副流感病毒、鼻病毒，整體類流感感染率仍高。黃提醒要注意兒童併發症，如退燒後仍精神欠佳，應到醫院就診。