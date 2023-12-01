綜援公共福利金明年2月擬上調3.3%　每年額外開支達22.19億元

勞工及福利局向財務委員會提交文件，建議把綜援標準項目金額和公共福利金計劃津貼，明年2月起上調3.3%。另外，當局因應明年4月1日實施垃圾徵費，建議綜援和長者生活津貼的受助人，屆時獲發金額亦上調10港元。當局估計，上調綜援和公共福利金的額外開支每年要22.19億港元，垃圾徵費津貼的開支就要1.37億港元。財委會將於下周五(8日)討論相關撥款。

健全成人2人家庭的綜援標準金額，明年2月起由每人每月2,545港元增至2,630港元，到4月起就增至2,640港元。俗稱生果金的高齡津貼，明年2月會由1,570港元，增至1,620港元。長者生活津貼明年2月會由4,060港元，增至4,195港元，4月會再增至4,205港元。

至於綜援下租金津貼的最高金額，就將維持不變。當局指，雖然10月底的租金指數12個月移動平均數按年微升0.2%，但與截至2020年10月底的數據比較，累計下跌1.6%。當局指，鑑於環球經濟環境困難或將令香港經濟繼續受壓，而綜援受助人仍是最需要經濟援助的其中一群，因此應凍結租金津貼最高金額。