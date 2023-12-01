當局將優化公民科學生內地考察　本學年料逾5萬名額　行程2至3天

教育局要求高中公民與社會發展科學生到內地考察。教育局局長蔡若蓮今(1日)出席立法會教育事務委員會時表示，前往內地考察，是高中公民與社會發展科的重要組成部份，就讀高中課程的學生會獲全額資助參加考察活動。在22/23學年一共推出22個廣東省內的大灣區城市行程，在今年3月至7月底，已安排約4.3萬名高中生和5000名隨團教師到內地考察，局方會因應實際情況和條件，優化23/24學年的安排。

優化安排包括行程由去年的22個增至26個，一天團的行程由8個削減至3個。19個1至3天的廣東省行程當中，有7個是全新規劃的行程，包括台山、韶關同新會；亦新增7個廣東省外的行程包括上海、重慶、福建、湖南、貴州、浙江同陝西。以陝西的考察團為例，學生可參觀秦、漢的文化遺產，了解航天科技最新發展，行程安排對應高中公民科的主題，結合讀萬卷書同行萬里路。教育局已接獲500所學校的申請，預計超過5萬高中生同5500名老師會前往內地考察，大部分獲編配2日和3日行程，當中以廣州、深圳和上海的行程較受歡迎，而本學年首個廣東省考察團已於10月31日出發，至於貴州是廣東省外的首發團，已於上月20日順利完成，教育局會就內地考察設定清晰學習重點和目標等。

對於一天團削減剩3個，議員梁熙表示參看文件，發現大部份學校都希望參加兩天以上的考察團，畢竟一日團的交通佔了大部份時間。然而仍有15%的學校並非參與多天數的行程，質疑局方為何仍保留不大合適的一天團。議員朱國強指參與考察團的亦有非華語學生，多數沒有回鄉證而需另行申請簽證，儘管局方會派員協助非華語學生過境，然而校方為非華語學生支付簽證費，一次交流團就動輒耗費數萬元，非常昂貴，以致校方需動用全方位學習津貼、或公民科的一筆過津貼，可是此舉又會影響到學習資源，詢問局方可否全面資助考察團的簽證費，或向中央反映豁免有關費用。

蔡若蓮回覆指，參與一天團多是特殊學校。其實有特殊需要的學生，能夠離境出行已經是相當大的突破，事關有人需要特別儀器方可入睡，過夜團未必適合。蔡又指，雖然局方歡迎學校參與4至5天的考察團，然而百多位同學出行，必需抽調十多位老師，勢必影響學校對其他年級的課堂安排。蔡又指局方留意到簽證問題，但未有相關措施推出之前，學校宜以全方位學習津貼等支付費用。

議員梁子穎認同蔡若蓮的解釋，指師生離境出行，首要考慮的是安全，按目前考察團需1個老師帶10個同學，學校須要找好多代課老師方可維持運作。他舉例1個老師若1日要上7個課節，假如10個老師同時出發，學校就要找人手頂替70個課節。