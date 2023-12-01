濫用程序續營運　油塘混凝土廠似足假難民　葛珮帆轟：超級離譜

早前《東網》爆出油塘混凝土廠疑被拒續牌後繼續違規營運。議員葛珮帆與環境保護署署長徐浩光及3位環保署人員組成視察隊，今早（1日）再到位於油塘東源道22及20號的混凝土廠巡視，逗留約一小時，目測只見廠房的田螺車照常出入，懷疑廠房仍如常運作。環保署解釋指，署方已向22號混凝土廠提出多宗刑事檢控。惟廠方卻反駁指毋須領取相關牌照仍可營運，葛珮帆直言：「呢單真係超級離譜，好似啲假難民咁，濫用程序死拖。」

位於油塘東源道22及20號的混凝土廠由中國混凝土有限公司營運，早在2021年4月和2022年4月分別被環保署拒絕續牌，兩間混凝土廠的續牌上訴亦相繼被駁回。葛珮帆表示，今早與徐浩光等環保署人員一同到混凝土廠視察，目測廠房仍在營運，又見灰塵飄浮到鄰近建築，影響當區民居。

雖然環保署指已向22號混凝土廠提出多宗刑事檢控，並申請臨時禁制令要求該混凝土廠即時停止運作，並在混凝土廠周邊適當地點安裝閉路電視監察系統和空氣監測系統，協助執法。但該混凝土廠卻反駁指，根據《空氣污染管制條例》附表列明，總筒倉容量超過50公噸的水泥工程才需領取相關牌照，故廠方無需領取相關牌照仍可照常營運。

葛珮帆批評，混凝土廠濫用司法程序，現行法例的漏洞及監管力度的不足，當局除加強打擊混凝土廠違規經營，嚴肅跟進油塘區內所有混凝土廠的違規行為外，亦要檢視現時法例存在漏洞。她建議局方着手修改《空氣污染管制條例》，處理總筒倉容量超過50公噸的法律漏洞，並釐清不只筒倉連接在地上，其他容器如駁船及英泥車等儲存水泥亦應計入筒倉容量；又建議加大執法權力封閉違規處所，讓部門未來能夠更快速和有效處理類似情況，還油塘居民清新空氣。