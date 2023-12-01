HA Go錄220萬登記用戶　言語治療等6專職醫療病人可隨時預約

應用程式HA Go內的「預約通」功能再擴展至6個專職醫療部門。

醫院管理局今日(1日)公布，進一步擴展流動應用程式HA Go內的「預約通」功能。專職醫療門診的新症病人，可透過HA Go預約6個專職醫療部門的服務，病人隨時隨地可完成整個新症預約程序。截至11月底，HA Go已有逾220萬用戶登記使用。

醫管局總行政經理(專職醫療)潘綺紅表示「醫管局已於本年第二季開始，試行以HA Go預約物理治療服務及職業治療服務的新症。經檢視運作安排後，醫管局決定進一步擴展安排至營養服務、言語治療服務、足病診療服務和義肢及矯形服務。HA Go用戶可隨時隨地預約新症服務。如用戶已於程式內登記親友為「我照顧的人」，也可代他們預約新症。

透過HA Go遞交專職醫療門診新症預約申請的病人，一般會在14天內收到HA Go預約完成通知。在預約診症日期臨近前，病人會收到提示訊息。病人可透過程式於原定預約日期前最少14個工作天取消預約，毋須致電通知診所。病人在預約時，須提供最近三個月內醫管局簽發的轉介信。