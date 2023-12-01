假發票呃38萬涉欺詐等8罪　出版社前僱員判囚20個月

一名出版社前僱員涉嫌就再版書籍及搬遷工程偽造發票，詐騙出版社向多間承辦商支付共約38萬港元，遭廉署控告欺詐等8項控罪。被告早前承認所有控罪，押後至今（12月1日）在區院判刑。法官指，本案涉及違反誠信，涉案時段長達15個月，案情不可謂不嚴重。顧及被告認罪、願意賠償及量刑整體性等因素，判被告就所有控罪入獄20個月。

49歲被告孔祥威，為浸信會出版社(國際)有限公司(下稱出版社)前僱員。他被控4項欺詐罪，以及4項代理人或串謀使代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪。案情指，被告於2020年2月至2021年6月期間，獲出版社聘用。出版社記錄顯示，4間承辦商就再版78本書籍向浸信會出版社發出61張發票。被告訛稱該4間承辦商已完成相關的書籍設計等工作，出版社遂向它們支付服務費共約34萬港元。

案情續指，被告串謀另一間承辦商使用兩套虛假的發票及支付款項申請表，誤導出版社該承辦商已完成另外3本書籍的印刷及排版工作，可獲服務費共2.7萬港元。被告案發時亦負責監督出版社的搬遷工程。他利用兩套虛假的發票，誤導出版社上述其中一間承辦商曾為出版社進行兩項搬遷工程，可獲服務費共1.1萬港元。廉署展開調查，發現該5間承辦商並沒為出版社提供再版書籍的工作或進行搬遷工程，其中4間承辦商的負責人，其實是被告一名親戚及3名朋友。

案件編號：DCCC 288/2023