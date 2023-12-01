財會通過1.55億粉嶺北建公共運輸交匯處　法官司法人員加薪3.62%

立法會財務委員會今(1日)召開會議，通過粉嶺北第15區東興建公共運輸交匯處的項目，該項目估計所需費用約為1.55億元，以及法官和司法人員加薪3.62%的建議，涉及約1780萬元的年度開支，並追溯至今年4月。

粉嶺北第15區東興建公共運輸交匯處項目，目的為滿足粉嶺北新發展區新增人口對公共運輸服務的需求，而擬議交匯處將位處於粉嶺北第15區東公營房屋發展項目的基座底層地面，方便該小區市民使用公共運輸設施。由於先前工務小組委員會不建議財委會進一步討論項目，項目獲財委會直接投票贊成通過。

至於法官及司法人員加薪建議，有議員表示司法人員人手不足問題，議員周小松表示，2013年司法人員的編制191，但實際只有164，而經過10年，現時編制有222個，但實際員額166個，基本保持不變，他指工作量增加對人手需求大幅增加，人手不足除讓司法人員更辛苦之外，亦會拖慢司法程序。議員蘇長榮亦指司法機構11年只做了18次招聘，每年平均不足兩次，質疑是否可以採用更進取的招聘模式。

署理行政署長任雅玲表示過去財政年度招聘了15位法官，待遇上也有加強福利，同意司法人員和私人執業薪酬差距大，但希望司法界人士「用服務社會嘅心」加入，又表示司法機構一直努力招聘，不會因為達標就不做。針對司法機構和私人執業薪酬差距大，任指除每年會進行薪酬調整外，亦會有5年一次的基準研究，如見到私人機構和私人機構差距擴大，會考慮調整薪金。

有多位議員就人手不足問題提供建議，議員陳仲尼建議可走訪海外使用普通法國家進行招聘；江玉歡指可利用仲裁委員會審議部分案件以增加效率；亦有議員建議政府不要「因循守舊」，取消法官在離職後禁止再在香港私人執業的規定。