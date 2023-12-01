涉「圍魏救趙」參與油麻地暴動　12人認罪押後判刑期間須還押

2019年11月中，有人發起「圍魏救趙」行動，演變成暴力衝擊，213人被捕及起訴。當中12人被控暴動認罪，今（12月1日）在區院處理進一步求情陳詞。法官聽取陳詞後，把案押後至2024年7月19日，待同案不認罪被告的案件審結後才判刑。認罪被告候懲期間繼續還押。

本案共有23名被告，案發時介乎17至28歲。其中12人開審前認罪，包括李諾琳、王志聰、黃文澤、黃梓泓、溫英傑、鍾景筒、唐誌崙、黃雅琳、黃羽薇、廖志文、蘇浩臻及黃冠鋒均承認控罪。其餘11人包括林樂進、林迪倫、劉思琪、梁健朗、譚啟沖、謝承峯、王俊元、蘇定楠、馮文杰、張健森及張敖妍則否認控罪受審。眾被告被控於或約於2019年11月18日，在油麻地窩打老道至咸美頓街之間的彌敦道一帶，連同其他人參與暴動。

法庭今聽取12名認罪被告求情。大部分辯方大律師均採納書面陳詞，部分有進一步口頭補充。其中代表蘇浩臻的大律師指，蘇在還押期間不斷進修，盼服刑後貢獻社會，代表黃羽薇的大律師則表示，事發距今已 4 年，認為本案有延誤，雖就此沒有投訴，但仍希望法庭量刑時考慮。代表黃雅琳的大律師稱，黃料因本案而失去當教師的資格，冀法庭顧及這點，予以輕判。

案件編號：DCCC 800/2020，DCCC 577/2021