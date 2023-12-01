沙頭角搗寵物走私集團拘無業男女　檢獲3貓2狗

上月中旬，海關根據情報分析，發現有內地走私集團懷疑將寵物由內地運入香港，至今日(12月1日)凌晨零時15分，人員發現一名61歲內地女子從內地進入沙頭角中英街，當時她準備將手上懷疑裝有寵物的尼龍袋，帶到中英街一個屬於香港範圍的店舖內。期間，人員亦目睹一名47歲本地男子在店舖門口接收該個尼龍袋，然後2人相偕進入一個單位。由於懷疑有人進行非法進口動物的活動，人員隨即搜查該單位，在屋內一處角落發現2隻狗，並於洗手間尋獲3隻貓，即時拘捕上述1男1女，懷疑他們觸犯香港法例第421章《狂犬病條例》，亦即在未有漁護署發出許可證的情況下，將動物輸入本港。

調查人員指，涉事單位的面積大約200呎，陳設相對簡陋，只有枱櫈一類家具，完全沒有飼養寵物的用品。現場所見，其中一隻狗被放入寵物籠，另一隻幼犬則被安置在一個網袋內，並非尋常對待動物的做法；另外3隻貓分別被放置於2個寵物籠，其中一籠有2隻貓共處，環境較為擠迫。被捕人士均報稱無業，人員經跟進調查後，發現被捕男子名下有一輛私家車，該車的相片曾在一個社交媒體帳戶上出現，有關帳戶聲稱可以替人安排跨境寵物運送，不排除他是負責將寵物派送到本港市區。

人員又指，該個走私集團有精心部署，相信是特意挑選凌晨時分，夜闌人靜的環境下在沙頭角進行走私活動，涉案動物則在日間稍後送往市區。另外，集團成員有明確分工，有人負責將動物由內地帶到本港，有人負責看倉和派送，相信行動已成功瓦解該個集團。案件仍在調查中，據了解，涉案動物的市場價格由3萬至6萬港元不等，總值約22萬港元，為了作出妥善看管，牠們已交由漁護署接手照顧。

漁護署人員表示，該署在今晨接收該批動物，當中3貓1狗被暫放在漁護署轄下的動物管理中心，其餘1隻幼犬因為需要特別照顧，現已交予夥伴動物福利組織看管照料。初步檢查顯示，牠們的身體大致健康，惟因其來源未明，該批動物將接受不少於120天的檢疫隔離。為打擊走私，漁護署會繼續與海關和執法部門加強信息交流，以及增加跨部門的聯合打擊行動，並會在機場、空郵中心以至各進出口口岸派出偵緝犬進行偵緝行動。