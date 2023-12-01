粵港聯合打擊非華裔非法入境者　兩日拘78人

入境事務處與廣東省公安機關等部門於周二至周三(11月28至29日)，一連兩日進行代號「獴獵-3」的粵港聯合執法行動，針對打擊非華裔非法入境人士。於第二階段的行動中，粵港兩地合共拘捕78人。

在香港方面的行動中成功拘捕52人，突擊搜查超過60個目標地點，截查29艘船隻及452名人士，當中檢獲1艘快艇。15名男子及6名女子涉嫌非法入境被捕，當中包括2名內地居民、4名孟加拉籍、2名巴基斯坦籍及7名越南籍男子，年齡介乎20至56歲，以及1名內地居民及5名越南籍女子，年齡介乎25至36歲。被捕涉嫌非法入境者當中，兩名分別為31及32歲的內地居民男子亦因涉嫌協助及教唆他人非法入境及留在香港被捕。

此外，6名內地居民及18名非華裔人士在反非法勞工行動中被捕，分別涉嫌違反擔保書條件、從事非法工作、逾期逗留等罪行。6名內地居民為四男兩女，年齡介乎30至57歲。而18名非華裔人士為七男十一女，年齡介乎23至47歲，當中包括8名持有不允許僱傭工作的擔保書。上述反非法勞工行動中被捕的非華裔人士主要為早前偷渡來港或逾期逗留人士。入境處亦拘捕7名涉嫌聘用非法勞工的雇主，包括四男三女，年齡介乎41至66歲。

內地方面，廣東省公安機關表示，自上周六(11月25日)至今(12月1日)，一共拘捕26人，包括10名蛇頭及16名意圖偷渡來港的非華裔人士，較前期降幅明顯。