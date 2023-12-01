七海濱聖誕裝飾亮燈　灣仔8米巨型聖誕樹成亮點

臨近聖誕節，發展局與海濱事務委員會今年以「海濱聖誕神奇鐵路之旅」為主題，串連7個海濱場地，帶來一系列聖誕裝置燈飾，與市民一同慶祝聖誕！各個場地由今日（1日）起正式開放並亮燈，包括灣仔、堅尼地城、北角等，亮燈時間為下午5時至晚上11時，部分場地更會於12月22日至明年1月1日延長亮燈時間至翌日凌晨1時，讓市民盡興而歸。

7個海濱場地包括位於灣仔的「HarbourChill海濱休閒站」、灣仔「水上運動及康樂主題區」、堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」、銅鑼灣「活力避風塘主題區」、北角「東岸公園主題區」、荃灣海濱長廊及茶果嶺海濱公園。而「HarbourChill海濱休閒站」更設有高逾8米的巨型聖誕樹，入夜後將綻放光芒，又有不同聖誕裝置，讓市民與親朋好友在這個大型戶外派對共聚。

此外，12月的一連三個周六（9日、16日及23日），「HarbourChill海濱休閒站」、「水上運動及康樂主題區」及「卑路乍灣海濱長廊」，3個場地將會舉行期間限定活動「海濱聖誕派對」，有音樂表演和舞蹈表演，又會有不同聖誕遊戲攤位和工作坊，費用全免，歡迎市民登記參加。