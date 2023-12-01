今冬寒冷天氣少於13天　天文台：冬雨較平常多

天文台今日(12月1日)發布季度預報，預料厄爾尼諾現象會在2023/24年冬季及2024年春季持續，在氣候變暖的背景下，香港冬季氣溫有明顯長期上升趨勢，今個冬季香港出現攝氏12度或以下日子料少於去年的13天。

天文台表示，厄爾尼諾在過去個多月持續，赤道太平洋中部及東部水溫維持偏暖。綜合最新的海洋觀測資料，以及世界各地多個氣候模式預測，預料厄爾尼諾會在23/24年冬季及2024年春季持續。

在氣候變暖的背景下，香港冬季氣溫有明顯長期上升趨勢，世界各地大部分氣候模式預測23/24年冬季華南的溫度亦正常至偏高，故預料本港23/24年冬季氣溫正常至偏高，今年冬季的寒冷天氣日數將可能較去年少。

天文台續指，雖預料香港今年冬季平均氣溫正常至偏高，但日與日之間的天氣和氣溫變化依然可以很大，間中會出現寒冷天氣。至於雨量方面，天文台統計分析顯示，當厄爾尼諾發生時，香港冬季雨量會出現正常至偏多的機會一般較高；而世界各地大部分氣候模式預測23/24年冬季輸送到華南沿岸的水汽亦較多。