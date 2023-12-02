政府計劃尖東海濱變身體育星光大道　灣仔海濱打造動漫公園

維港海濱將有大工程，以打造成更適合市民休閒運動的熱點。油尖旺區民政事務總署建議，將尖沙咀東海濱打造成「體育星光大道」，工程包括美化一條1公里長的緩跑徑，另又會裝設飲水機和避雨亭等，同時會美化紅磡部分路邊隔音屏障，展示香港傑出運動員的照片。計劃工程最快可於明年第2季展開。

根據最新文件顯示，為建造「體育星光大道」，署方建議美化紅磡部分路邊隔音屏障；同時在一公里長的緩跑徑標示距離，以滿足慢跑者的需求；在海濱安裝飲水機和自動外部除顫器(AED)；加設避雨亭和長櫈以方便公眾欣賞海濱；以及將綠化元素融入避雨亭長櫈，以提高視野和空氣質量。計劃美化隔音屏障及安裝飲水機於明年第2季展開，而其餘部分的工程則在2026年第4季開始。

此外，香港動漫畫聯會亦建議在灣仔海濱長廊建立漫畫公園，以推廣香港漫畫業和運動。漫畫公園計劃由今年10月起籌備，預計可於2024年第2季舉行開幕禮，展覽期則由2024年3月至2026年2月，總共兩年。聯會表示，在灣仔臨時海濱以香港動漫角色布置公園，可切合2024年巴黎奧運和2025年全國運動會，場動漫角色將聯乘運動作裝飾，推廣香港動漫文化，並支持香港運動員和鼓勵運動風氣。