港生研生物降解膠布　奪國際遺傳工程機器設計賽金獎

由5間本港中學學生組成的聯隊，上月遠赴法國巴黎參加國際遺傳工程機器設計競賽（iGEM），研究「生物可降解的抗菌膠布」，通過基因技術，學生將黑水虻的基因引入大腸桿菌，並成功合成具有殺菌能力的抗菌肽取得金獎，及獲得「最佳教育項目獎」和「最佳可持續發展項目獎」提名，在香港中學參賽歷史上創下新紀錄，為香港爭光。

iGEM由麻省理工學院創辦，是國際生物科技界中地位最崇高、最為享負盛名的競賽。今年iGEM有來自44個國家的超過400支科研隊伍參賽，總參賽人數超過7,000人，其中5校聯隊來自荃灣公立何傳耀紀念中學、浸信會呂明才中學、迦密柏雨中學、九龍真光中學及東華三院伍若瑜夫人紀念中學。

18名來自荃灣公立何傳耀紀念中學的獲獎學生參加iGEM後獲益匪淺，其中中五生曾悦童認為，站在盛大的國際競賽舞台上，每次挑戰都是一次成長的機會，在舒適區與超越自我之間充滿掙扎，她從中找到了參加這次比賽的意義。另一名中五生林銘心認為世界遠遠比她想像中的大，要捉緊每一次探索世界的機會。

何中校長劉瑞儀欣賞聯隊同學理解傷患者的需要，發掘問題所在，繼而訂下研究題目。她認為，除綜合各科知識和技能外，必須通過課堂內外的科研活動才能培養學生的創新思維。指導老師阮文略博士表示，未來是生物科技和人工智能時代，在本地推動這兩個教育項目發展，實在刻不容緩。

何中的研究級「生物科技實驗室」除日常教學外，於是次比賽中亦派上用場。何中生物科科主任、STEAM統籌主任梁凱欣老師表示，學校致力推動生物科技教育及STEAM教育，希望學生繼續利用該校科技設備，進行校本資優課程、課外學習。