康文署接受新一輪非遺資助計劃申請　明年1月18日截止

康樂及文化事務署轄下非物質文化遺產辦事處，即日起開始接受新一輪的非遺資助計劃申請。

康樂及文化事務署轄下非物質文化遺產辦事處，即日起開始接受新一輪的非遺資助計劃申請，明年1月18日截止。是次非遺資助計劃分為「2023年社區主導項目」和「2023年伙伴合作項目」，邀請本地人士和團體提交申請。非遺資助計劃旨在加强保護、研究、教育、推廣、傳承本地非遺項目；支持本地非遺傳承人及傳承團體的傳承工作；推動社區參與保護非遺的工作；及提升公眾對非遺的認識、瞭解及重視。

「2023年社區主導項目」的資助範圍涵蓋與香港非遺代表作名錄和香港非遺清單項目有關的計劃；「2023年伙伴合作項目」則設有7個項目，包括「『香港非物質文化遺產代表作名錄』項目研究及專刊」、「非遺大本營」、「非遺專車」、「非遺多元度」、「非遺創意館」、「非遺創意品」及「『香港非物質文化遺產代表作名錄』項目傳承培訓計劃」。

非遺資助計劃的申請資料和表格可於非遺辦事處網站下載。申請者必須將已填妥的申請表格及相關證明文件，親身遞交至位於荃灣古屋里2號「三棟屋博物館」內的香港非遺中心，或透過香港政府一站通系統上載申請文件。截止申請日期及時間為明年1月18日中午12時正。

非遺辦事處將於本月15日下午3時，在香港歷史博物館地下演講廳舉行簡介會，向有意申請資助的人士和團體介紹資助計劃的內容和申請方法。有意出席者可於非遺辦事處網站瀏覽報名詳情。