流感樣病例暴發疫情　內地一周報告401宗

入冬之後，內地流感傳播速度加快。內媒昨日引述中國國家流感中心公布的監測數據指，上月20日至26日，南、北方省份流感病毒檢測感染率持續上升，流感病毒方面，以A（H3N2）亞型的傳播較多，其次為B（Victoria）系，全國報告了401宗流感樣病例暴發疫情。

據中心較早前的流感監測周報（第46周）顯示，在11月13日至19日期間，全國報告205宗流感樣病例暴發疫情。經檢測後，150宗為A（H3N2）亞型，7宗為A型（亞型未顯示），6宗為B未分系，兩宗為B（Victoria），15宗為混合型，25宗暫未獲得病原檢測結果。分析過去半個月的情況，內地省市暴發流感的個案按周錄得大幅上升。

而今年的第14周至46周之間，內地暴發疫情最多的省份是廣東省，共呈報253宗；其次是廣西，呈報了249宗，然後是江蘇省，呈報了221宗。

澳門亦有學校爆流感，衛生局昨公布，接獲菜農學校P2D班11名學生及聖若瑟學第四校K1B班9名學生集體流感，患者共20人，周二（11月28日）起出現症狀，大部分已接受診治，無重症或其他嚴重併發症。