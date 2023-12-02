東方日報A1：內地疫潮殺埋身　台加強把關　港布防鬆散

入冬之後，流感、新冠隨時雙疫來襲，加上內地多處有呼吸道疾病爆發之勢，台灣疾病控制部門已因應內地流感及傳染病升溫，觸發防疫機制，自11月26日起針對香港、內地及澳門旅客實施定點檢測，檢驗流感、新冠、肺炎支原體等病毒及細菌。措施落實4日已檢出21人感染呼吸道疾病，檢出患者比率佔抽檢樣本數量約55%。內地亦在上周五（11月24日）落實國務院聯防聯控機制的連串措施。反觀本港，至今沒見當局加強邊境及高危源頭的防控工作，即使本地醫療界已幾度警告香港即將進入冬季流感高峰，衞生當局的防控工作仍明顯較內地及台灣鬆散，市民只能靠自救避疫。

台灣疾管署自11月26日起，在全台4個機場針對陸港澳旅客實施定點監測，台媒引述台灣疾管署發言人羅一鈞稱，針對內地及港澳入境、有類流感症狀的旅客，無論是在發燒篩檢站攔下，或主動通報有症狀，都鼓勵接受免費採檢，檢驗包含流感病毒、新冠病毒、鼻病毒、肺炎支原體、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病毒及4種細菌。首4天（11月26至29日）的檢測數據顯示，共採檢38人，驗出21人感染呼吸道病毒，包括流感病毒13宗、新冠和腺病毒各3宗、鼻病毒兩宗，另外11人樣本仍在檢驗中，6人則沒發現染病。

至於內地，國務院聯防聯控機制上周五已發布通知，要求各地做好冬春季新冠病毒感染及其他重點傳染病防治工作，並公布落實6項重點措施，包括口岸要嚴格落實入境人員體溫監測、醫學巡查、流行病學調查、醫學檢驗等措施，依規定進行新冠病毒變種監測；疾管、衞生健康、海關部門要加強資料共享及資訊互通，協同進行風險研判及預測預警等。

就台灣加強包括港人在內的三地人士入境後進行流感及相關病毒抽檢，港府及衞生部門未見有同步行動。衞生防護中心數據監測顯示，上周（11月19至25日）收集的7,364個呼吸道樣本中，有289個樣本對甲型或乙型季節性流感病毒呈陽性反應，比率為3.92%，雖然低於9.21%的基線水平，但已較前一周的3.56%上升。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，本港於夏季流感高峰期已見H3N2病毒流行，今次內地冬季高峰期亦是流行H3N2病毒，預計對本港影響相對較低。不過，他亦建議當局對入境旅客作出個人衞生相關的忠告，又指出本港院舍防控向來有改善空間，應重點監控院舍、學校等高危場所的情況，如出現爆發須盡早介入，例如提供藥物、安排部分班級停課等。

梁子超又呼籲高危人士盡快接種流感疫苗，即將到流感盛行地方外遊之市民亦應接種，並於當地做好個人衞生，到人多地方亦應佩戴口罩，以避免感染。

另外，九龍醫院一個精神科男病房有病人組群確診感染新冠病毒，昨日該院指再有多兩名男病人染疫，正接受隔離治療，情況穩定。

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