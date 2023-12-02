本港8月以來每月逾百宗肺炎支原體個案　葉柏強稱情況令人擔心

內地多處有呼吸道疾病爆發之勢，本港隨時受流感、新冠及多種病毒襲擊。港大醫學院兒童及青少年科學系臨床教授葉柏強今日(2日)表示，近期內地的上呼吸道感染情況急速惡化，世衞都表示關注，與內地相關部門溝通。內地不同城市正受到肺炎支原體、腺病毒、感病毒和RSV病毒等多種病毒攻擊，香港因與內地來往頻繁，亦受到影響，其中肺炎支原體的個案一直急速上升，由年初1月到7月開始略略增加，每月有數宗至十多宗個案，至八月起數個月來，已每月有超過一百宗以上個案，公立醫院和私家醫院病房擠迫情況已非常令人擔心。

葉柏強又指，過去新冠疫情多年來人與人之間缺乏社交接觸，學生缺乏運動而體質變差，對上呼吸道感染的病毒和病菌抵抗力亦隨之惡化，兒童感染後入院後病情較重，住院時間較長，出現下呼吸道感染併發症如肺炎後，要用氧氣的時間亦長了很多。本港踏入冬季天氣進一步轉冷，預計新冠病毒會爆發，而至1月左右則是流感高峰期。他呼籲市民接種疫苗，亦多參與戶外活動，增強抵抗力。

另外，有衞生官員表示，雖然目前本港上呼吸道感染的比率，包括流感與新冠病毒感染的比率未算高，例如流感的確診比率現時略高於3%，遠未到9.21%的基準線，但預期隨着冬季來臨，氣溫下降及節日來臨，市民多出席室內聚會或出外旅遊，預料包括流感在內的上呼吸道感染會增加，迎來高峰期，呼籲市民注意個人衞生，出外旅遊必須注意人多擠迫的地方會有感染風險，市民應盡早接種疫苗。他續指，今年流感的疫苗接種率比去年增加近25%，至今有超過144萬人次接種流感疫苗，政府會確保流感疫苗供應。