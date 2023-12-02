明愛醫療事故涉開關掣問題　醫管局將調查原因

明愛醫院日前在運送病人期間發生未有開啟氧氣樽氣閥的醫療事故，病人同日情況惡化後離世。有衞生官員今日（2日）表示，醫療事故每宗都不想發生，但明白到確實有可能出現醫療事故。他亦指今次事件只牽涉開關掣問題，並非高技術的醫療行為，強調毋須高技術人員操作，醫院管理局及明愛醫院會調查事件原因。

另外，該衞生官員提到，香港兒童醫院正與養和醫院合作，利用質子治療，醫治癌症病童，至今已有6名病童接受這種治療。他說未來會加強這方面合作，確保兒童癌症病人得到更好治療，亦能更好運用中心的設施。他說，質子治療屬高科技治療技術，香港目前只有一個質子治療中心，能為兒童癌症病人帶來精準治療，醫好癌症的同時亦減低對其他器官的傷害。

養和醫院耗資逾70億港元設立的質子治療中心今日（2日）正式開幕。中心有兩間質子治療室，其中一間今年7月投入服務，至今已為約40名年齡介乎7至88歲的癌症病人提供治療；另一間預計下周投入服務，中心全面運作後預計每年治療400至600名癌症病人。質子治療有別於傳統光子放射治療，更精準鎖定腫瘤目標，惟平均費用是傳統放射療法的兩倍，若需麻醉的兒童病人費用更高。養和醫院指與兒童醫院等機構研究合作項目，冀透過降低收費，為更多兒童癌症病人提供治療。