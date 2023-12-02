冀三隧新收費紓緩過海交通　政府望改變駕駛者出行習慣

三條過海隧道即將於本月17日起，實施「分時段收費」方案。運輸及物流局局長林世雄今日(12月2日)在網誌表示，運輸署已加強宣傳，從不同渠道介紹新收費。他期待能夠鼓勵部分駕駛人士，彈性出行或轉乘公共交通，繁忙時間能紓緩過海交通擠塞的情況。

新收費實施後，視乎日子及時段，私家車收費由20至60港元不等，繁忙時間西隧維持60港元收費，紅隧及東隧則調整到40港元；電單車收費為私家車的40%，即介乎8至24港元。至於的士，將繼續維持全日劃一收費25港元；商用車則全日劃一收費50港元。不同時段之間將設有過渡收費安排，以私家車為例，過渡收費期間，會以每2分鐘最多2港元的幅度逐漸增減。

當局預計，新措施可以提供誘因，令部分駕駛者改變出行習慣或考慮改乘公共交通，預期可減少早上繁忙時間累積的過海車流，使紅隧和東隧的車龍，分別縮短約1至1.5公里和0.5公里，並可減低過海車龍對非過海交通造成的影響。林世雄坦言，不期望新收費實施後，過海交通會即時有大幅度改善，但相信經過一段適應時間後，駕駛者的出行習慣會漸趨穩定，交通管理效果將更為明顯。

林世雄又提到，至今已有7條政府收費隧道或管制區，實施「易通行」不停車繳費服務，目前只餘下香港仔隧道稍後加入易通行行列，意味政府轄下所有收費隧道或管制區會於今年內全部實施易通行。超過99%全港已領牌的車輛，已獲政府發出車輛貼，約92%已開立易通行戶口，約73%的車輛已設立自動繳費方式。