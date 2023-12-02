林智遠指會審視獲公帑資助機構　過往亦曾審計其他院校

審計報告以獨立章節審核中文大學監管餐廳和書店等由外間機構營運的校園設施，被批評「管過頭」及「離地」。審計署署長林智遠今日（2日）回應指，該署選擇審計項目的原則保密，但目標是全覆蓋，會對所有使用公帑的機構進行審計，以往都有對其他高等院校及專上學院進行審計，令相關機構作出改善。中大已經同意報告內容，他亦親身接觸過相關的高層，指對方感謝審計署的意見，會「有則改之，無則加勉」。

審計署工作如同為一個機構「驗身」，林續說，醫生看驗身報告後，不論大事、小事、擲界、無事都會說出來，最後機構如何改善，議員如何跟進，是機構和議員的意見，強調審計署一向都很尊重，又指該署對有關意見同樣「有則改之，無則加冕」。而審計署提供獨立及專業服務，工作保密，不會透露下一個計劃審計的機構，又指有院校在今次報告後，已經自行審視相關學校運作。

林智遠又形容，審計署是政府帳目的外部審計師，主要是審核所有帳目。在衡工量值式審計方面，在能力範圍內，所有機構只要根據法例，或獲取過政府資金而符合到相關規定，該署都會審視，包括所有高等院校及相關專上學院。只是獨立審核一間大學，大家未見過，但往後亦可能有機會。