中環「和你lunch」　男演員吳智杰等8人暴動等罪成

2019年11月12日中環「和你lunch」示威活動期間，示威者堵塞畢打街及德輔道中的行車路，燃點雜物和阻塞交通。8名男女包括演員吳智杰涉嫌參與，被控暴動及蒙面罪。其中3人審前認罪，區域法院暫委法官彭亮廷今日(2日)裁定其餘5人暴動及蒙面罪成，辯方需在明年1月15日前存檔書面求情陳詞，1月20日將開庭處理求情口頭陳詞，1月27日判刑，期間8人需還押懲教署看管。

8名被告依次為吳智杰(25 歲，Viu TV演員)、陳維聰(25歲，西廚)、陳敦涵(22歲，酒店接待員)、李晁鋒(24歲，社工)、蔡綺洛(23歲，售貨員)、林梅嘩(23歲，美容師)、陳灝良(24歲，放射治療師)和梁升彥(24歲，教師)，上述均為案發時年齡。陳維聰、蔡綺洛及林梅嘩開審前承認暴動罪，他們另被控的「在非法集結時使用蒙面物品」罪、陳被控的「管有危險藥物」罪和蔡被控的「管有物品意圖摧毀或損壞財產」罪，均獲存檔法庭。

吳智杰辯稱，當日到中環是為了接心儀對象放工，他在置地廣場外看到有很多示威者，便思考如何離開，聽到一下槍聲後跟隨他人逃跑，之後便被防暴警察截停。彭官則指，閉路電視片段拍攝到，吳在德輔道中置地廣場外停留超過5分鐘，認為吳根本不是誤闖或滯留示威區，裁斷吳的證供牽強至極和違反常理，不可信又不可靠，根本通通是吳杜撰出來的謊話。