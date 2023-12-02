內地高等教育展今明舉行　130院校擺攤位介紹升學資訊

2024/25學年內地高等教育展今日(2日)起，一連兩日於香港會議展覽中心舉行，介紹該學年內地高校招收香港中學文憑試(DSE)學生計劃的各項安排及相關升學資訊。教育局局長蔡若蓮致詞時表示，文憑試收生計劃多年來取得良好成果，自2012/13學年推出以來，有逾4.2萬名香港學生通過計劃報考內地高校。

是次內地高等教育展由國家教育部和教育局聯合舉辦，場內有約130所內地高等院校展覽攤位，為有意赴內地升學的學生和家長，介紹有關內地高校招收DSE學生計劃的各項安排、收生程序及安排。

蔡若蓮表示，2024/25學年參與此計劃的院校數量將增加至138所，為學生提供更多元化、更合適的選擇。計劃自2012/13學年推出以來，至今一共有逾4.2萬名香港學生通過計劃報考內地高校。

她續指，有理想有抱負的學生應把握機會，藉文憑考試收生計劃報讀心儀的內地院校及課程，拓寬視野，強調追求學問的同時，亦可深入了解國家發展大局，把握粵港澳大灣區建設下的無限機遇。