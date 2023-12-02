廟宇文化節今明兩日沙田車公廟外舉行　設遊戲表演免費入場

為宣揚香港廟宇文化及傳統習俗，由民政及青年事務局與華人廟宇委員會合辦的「2023年廟宇文化節」，今明兩日(2日至3日）在沙田車公廟外翠田街足球場舉行。大會今年以「神『祈』人生」為主題，以卡通形象向參加者介紹觀音娘娘等8神祇；同場亦設有多個工作坊、綜藝表演及攤位遊戲，市民可於今明兩日中午12點至下午5點免費入場。

今屆「廟宇文化節」所介紹的8位神祇，包括觀音娘娘、十二奶娘、文昌帝君、車大元帥、關聖帝君、天后娘娘、洪聖明王及北帝，並利用卡通形象的方式，各個神祇與人生各個階段的關係；場內亦設有多個遊戲攤位，讓透過輕鬆的遊戲活動，讓參加者加深對傳統民間信仰的認識。

此外，大會亦舉辦多個工作坊及綜藝表演，包括花牌紮作工作坊，由逾30年經驗的花牌紮作師傅蔡榮基，親自傳授花牌紮作技巧；著名地水南音師娘唐小燕亦會即場演唱南音曲目。同時，場內亦展出由資深紮作師傅梁金華製作的高55吋、闊32吋，共3層的頭牌燈。大會亦安排多個導賞團，讓參加者更了解沙田歷史、沙田車公廟及廟宇文化

民政及青年事務局局長麥美娟於活動開幕致詞時指，香港是多元的國際大都會，中外習俗兼收並蓄。她認為是次的廟宇文化節，讓市民在觀賞和遊玩之際認識傳統廟宇文化，有助傳統文化遺產薪火相傳，賦予文化上的歸屬感，協助建立、凝聚一個團結和諧的社會。