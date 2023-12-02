盜信用卡藉空殼公司POS機5日碌58萬元　女店主涉4宗罪被捕

在今年9月下旬至10月初期間，執法部門接獲5宗報案，當中有4宗是由土耳其出發到香港機場發生的盜竊案，4名旅客的個人財物，包括信用卡被盜取；另一宗是住宅爆竊案件，損失的財物中亦包括信用卡。案件的共通處是信用卡被盜取的2至3個小時之內，有人前往油麻地一間零售飲品的店舖內，通過店內的流動收款機(POS)消費。

油尖執法人員指出，歹徒在過程中會進行多重交易，每宗交易介乎2萬至5萬港元不等，原因可能是歹徒未能掌握有關信用卡的信用額，因此進行多次的細額交易，以避免一次過用盡信用卡的信用額，繼而導致發卡銀行通知卡主。人員接報後，經情報收集及調查後，由於所有失卡均集中在同一店舖進行交易，時間不分日夜，加上每次均進行多重交易，因此懷疑有關店舖參與有關案件。人員隨即對該店舖進行全面的財富調查。初步發現該公司於去年9月成立，至於處理被盜取信用卡的POS機則於今年年頭申請，由最初至案發前，該流動收款機沒有可疑，平均交易金額僅數百元至1萬港元不等。

至今年9月25日至9月30日，人員發現在短短5日內，交易次數及金額均突然飆升，當中有41張信用卡被刷了共約180多萬港元，但由於部分卡主已就信用卡報失或不確認有關交易，因此交易未能完成，當中只有43宗能成功交易，涉款約58萬港元，當中包括上述5名事主被盜用的銀碼，共32.8萬港元。此外，人員在銀行交易紀錄中，發現這間店舖由2022年年杪起至今年11月下旬共有700多宗交易，涉及1170多萬港元的流入及流出，就着有關戶口的資金流動及戶口持有人的背景，加上涉案店舖的大細及運作模式，執法部門相信有關戶口內的資金和交易，大部分與該店舖的運作無關，相信歹徒成立該名店舖只是作為煙幕，以便進行洗黑錢活動。

因此，人員於本周四(11月30日)晚上，以涉嫌「盜竊」、「爆竊」、「以欺騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪，拘捕一名43歲、報稱無業的本地女子，相信她是店舖及有關戶口的持有人、涉案POS機的申請人及租用涉案店舖的負責人。在案發後，由於有部分交易被卡機成功攔截，疑犯曾前往卡機公司要求發還有關款項，因此相信疑犯是案中的主要人物。被捕人其後獲准保釋候查，調查仍在進行，不排除稍後有更多人被捕。