兩地聯合打擊南亞幫偷渡來港　一個月拘逾400人　

針對南亞幫取道內地偷渡來港，當局指，已聯同內地在過去數月召開兩次會議共商對策。當中包括由廣東省打擊走私領導小組辦公室統籌，在粵港澳三地開展「反走私反偷渡」的「清灣行動」，為期1個月，行動中本地執法機構共拘捕了405人。

文件提到，執法部門與入境處聯同廣東省公安廳及中國海警局，於上月4日至6日一連三日進行代號「獴獵-3」的粵港聯合執法行動，執法人員在全港各區巡查非法入境者匿藏及從事非法勞工的黑點；入境處亦展開反非法勞工行動，加強打擊非華裔非法入境人士。同時加強海上聯合巡航，截查可疑船隻以堵截非法入境人士從水路偷渡入境。行動中，入境處及警務處拘捕70人，而廣東省公安機關亦拘捕57人。兩項行動中被拘捕人士大部分為非華裔非法入境者，亦分別有10人及3人涉嫌協助他人非法入境及留在香港而被拘捕。

此外，文件又指廣東省公安機關近期亦破獲多宗涉港偷渡，抓獲多名參與組織偷渡人士及偷渡非華裔人士。本港執法部門與內地相關執法單位已建立即時溝通平台，以交流雷達偵測情報的方式採取聯合布防，務求於非法入境者進入香港水域前進行堵截、截停船隻及拘捕相關人士。本地執法部門會繼續與內地相關執法機構從多方面加強合作和聯繫，務求在源頭堵截非華裔非法入境者來港。