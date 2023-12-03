東方日報A1：南亞幫橫行無忌　搶車劫值2800萬手機

在物流公司任職的兩名巴基斯坦籍男子，前晚受託到機場提取總值逾2,800萬的智能手機後，在駕乘客貨車送貨往觀塘途中，在葵涌突遭兩名南亞刀手要脅，連車帶貨駛至一貨倉由另外兩同黨卸貨掠走，其後兩事主復被毆打並棄於元朗一僻靜小路，刀手得逞後劫車逃去。近兩小時後，有客貨車被發現在八鄉焚毀，懷疑歹徒犯案後燒車毀證。執法人員把兩案列作「非法禁錮」、「行劫」及「縱火」，正追緝4名匪徒。南亞幫橫行無忌禍港殃民，有議員認為應研究修例盡快把他們遣返回國，以杜絕假難民衍生的治安問題。

遇劫事主俱是持香港身份證的巴基斯坦籍男子，分別為22歲物流公司經理及30歲運輸工人。消息指，上周四（11月30日）傍晚，他們所屬的物流公司接受一間電子設備公司委託，協助從香港國際機場收取一批43箱共3,865部智能手機，再把貨物運送至位於觀塘的公司。該項工作交由兩人負責，其中22歲經理獲得對方公司的聯絡方式，方便雙方直接商討運輸事宜。

翌晚8時許，涉事經理駕駛客貨車載乘該名運輸工人到機場取貨，他們完成清關手續後，隨即搬貨上車並出發前往觀塘。當客貨車駛至葵涌打磚坪街一公廁外時，有人表示要購買食物，經理便停車坐在司機位等候。詎料，當運輸工人攜同食物折返，兩名南亞漢突從暗處撲出，持刀威脅他們聽從指示駕車前行。

約一小時後，客貨車駛至一個不明貨倉，未幾另有兩名身份不明的歹徒現身，協助卸下及運走該批總值逾2,800萬的智能手機。在劫走貨物後，兩名南亞刀手再要脅兩名事主驅車前往元朗丹桂村一條碎石路，在抵埗後把二人趕出車外並拳打腳踢，繼而登車絕塵而去。兩名事主驚魂甫定，負傷走至唐人新村西路一個私人屋苑，在當晚11時許由該處保安員協助報案。

除了該批智能手機，兩名事主俱被搶走包括銀包、現金及手機等總值逾7.1萬元財物，22歲經理的頸部及臀部疼痛；30歲運輸工則左膊瘀傷、左腹及右耳紅腫痛楚，兩人須由救護車送院治理。另一邊廂，執法部門在深夜約11時接報，指八鄉水尾路近尾逢路有客貨車離奇起火，消防趕至把火勢救熄，但相信起火原因有可疑，而執法人員經初步調查後，懷疑被燒毀的車輛正是涉案的客貨車。

人員把兩宗案件分別列作「非法禁錮」、「行劫」及「縱火」，並正調查案件始末及追緝4名匪徒，當中兩名南亞刀手俱年約30至40歲，1.8米高，中等身材，犯案時頭戴白色口罩，身穿黑色上衣及黑色褲，另兩名同黨的容貌特徵則暫時未明。

議員葛珮帆認為，假難民禍港問題嚴重，打劫燒車樣樣做齊，愈來愈無法無天，加上南亞幫內鬥嚴重，影響社會安寧，律政司應研究法例上可以修改的地方，盡快把他們遣返回國，以杜絕假難民衍生的治安問題。

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