市建局開放觀塘市中心重建項目土地　作文創及嘉年華等用途

為善用觀塘市中心重建項目土地，市建局為第四及第五區發展區項目籌備重新招標的期間，向政府申請將項目地盤範圍內的土地，用作臨時及短期活動的用途，開放予市民享用。市建局行政總監韋志成今日(3日)在網誌指，相關範圍平整工程將在本月內完成，會分階段轉化為多用途的「自由空間」，用作休憩、戶外運動、文化、創作、裝置藝術及遊樂場等之用，包括今個月舉行節慶活動及戶外嘉年華。

市建局於今年4月率先向政府申請開放部分位處項目內裕民坊一帶的戶外政府土地，用作臨時活動空間，在4至9月期間舉辦一系列活動，吸引逾超過1.3萬名市民參與。市建局團隊亦在項目範圍內的土地進行美化及優化工程，將在今個月舉辦名為「冬日熊出沒@觀塘」的節慶活動及戶外嘉年華。活動分為兩個階段舉行，首階段已於剛過去的周五開始，在活動首天已逾千市民在商場內與多隻北極熊「打卡」留念。次階段將於本月中，在自由空間舉辦戶外聖誕嘉年華。

因應《收回土地條例》的修訂於今年9月1日實施，團隊已籌備分段開放「自由空間」與市民共享。包括將同仁街與協和街交界的前臨時小販市場及前小巴站用地，改作多用途活動場地；靠近觀塘港鐵站的前健康院用地，設置兒童遊樂設施及三人籃球場，並於今日開放；在裕民坊前舊樓群的位置，開闢寬闊的行人通道，方便市民往來觀塘道及市中心，以及開放裕民坊休憩花園旁的用地作行人通道。