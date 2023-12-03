輕生隱蔽性高　黃仁龍：教職員識別自殺傾向學生挑戰大

本學年開學以來，香港已發生最少20宗學生自殺案件。政府推出3層應急機制，及早識別和支援有高風險的學生。精神健康諮詢委員會前主席黃仁龍憂慮，近期學童輕生數字只是「冰山上的尖角」，亦指任何人輕生的隱蔽性高，由教職員識別有精神健康高風險的學生挑戰很大。

黃仁龍今日(3日)出席一個電視節目時表示，新機制參考學童輕生數字，中學生情況較受關注，亦認為措施為期兩個月並非硬性規定。他指，近日有調查指約20%受訪學童受到多於一項精神健康問題困擾，亦有專家指，當人愈想尋死愈閉口不談，不會告訴他人。黃相信若要短時間內改善學童精神健康問題，相信機會低。

黃強調目前應將精神健康應放首位，小朋友或年輕人最需要的是陪伴，當局要考慮在政策上，如何製造時間及空間予老師，關懷以及陪伴躁動、敏感的學生。3層應急機制由即日起至明年1月，會在中學加強3方面工作。第一層機制是協助學校及早識別自殺風險較高學生，第二層是政府以跨部門、跨專業及跨界別合作的方式，組織「校外支援網絡」，為學校在短期內增強「外援」，第三層則是中學校長出具「校長轉介信」、轉介有嚴重精神健康需要的學生予醫院管理局精神科。