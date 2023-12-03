前紀律部隊人員涉嫌訛稱「無秘撈」　串謀前保險同事詐騙佣金

廉政公署上周四(11月30日)落案起訴一名曾任職保險代理的時任入境事務主任違反《防止賄賂條例》，涉嫌在入境事務處內部調查中使用多份載有虛假陳述的文件，訛稱沒有從事外間工作，並隱瞞他串謀3名保險業前同事虛報保單的經手代理，詐騙一間保險公司佣金及津貼共逾13萬港元。4名被告已獲廉署准予保釋，以待明日(12月4日)在東區裁判法院答辯。

游昇浩，29歲，時任入境事務主任及大都會人壽保險有限公司(大都會人壽已被富衛收購)時任高級關係經理，被控1項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件，違反《防止賄賂條例》第9(3)條。游昇浩及3名時任富衛持牌保險代理鄧梓洛、鄧善堯及梁智廣，年齡介乎32歲至37歲，另被控兩項串謀詐騙，違反普通法。

案情指，游昇浩於2018年9月至2020年10月期間任職入境事務主任。他入職入境處前曾經是大都會人壽高級關係經理，持有保險代理牌照。他與鄧善堯及梁智廣都曾經為副區域總監鄧梓洛的下線保險代理。入境處於2020年9月就游昇浩未經授權從事保險代理的外間工作而展開內部調查。當時游昇浩涉嫌意圖使用1份備忘及4封信件欺騙入境處。有關文件載有虛假陳述，訛稱游昇浩已於2018年9月中辭任大都會人壽、他自加入入境處後再沒有以保險代理的身份從事任何外間工作及收取佣金，以及聲稱他在入境處內部調查展開前不知自己是一名持牌保險代理。

游昇浩、鄧梓洛和鄧善堯又涉嫌於2018年8月至2020年3月期間串謀詐騙大都會人壽，訛稱游昇浩是5份投保申請的經手代理之一，誘使該保險公司承保並發出該等保單，以及向3人支付佣金或其他有關款項。4名被告又涉嫌以類同欺詐手段，於上述期間串謀詐騙大都會人壽，誘使該保險公司承保並發出另一份保單，以及向4人支付佣金或其他有關款項。廉署接獲入境處轉介的貪污投訴遂展開調查。廉署調查又發現，游昇浩於案發期間就多張保單獲大都會人壽發放佣金及津貼共逾11萬港元，而鄧梓洛、鄧善堯及梁智廣則就其中6張保單獲發佣金共逾2萬港元。