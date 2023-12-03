李鄭屋邨7個月大男嬰被獨留家中　單位遍布雜物長期傳惡臭

長沙灣李鄭屋邨和平樓昨日(2日)揭發一宗疏忽照顧兒童案件，一名約7個月大的男嬰被獨留單位內，僅有一隻雄性英國短毛貓相伴，而且屋內充斥惡臭，環境惡劣。執法部門其後拘捕一名姓周(22歲)父親，涉事男嬰則清醒被送院檢查。東網記者今日(3日)返回現場查看，見到該個單位大門敞開，門身留下消防破門救人的痕迹，至於屋內四散雜物，枱面被衣物及膠樽等雜物佔滿，地板甚至有用過的尿片、紙巾等，空氣中混雜貓貓的排泄物臭味，令人惡心欲吐。

據了解，該單位的登記戶主是兩姊妹，其中妹妹目前在粉嶺一處院舍住宿，只有姐姐與其7個月的兒子在上址居住。由於涉事單位最近數月均拖欠租金，保安員曾經連番上門追租，昨日先後兩度尋找戶主不果，卻聽到屋內持續傳出嬰兒哭聲，保安員從虛掩的大門探頭張望，見到男嬰躺臥在嬰兒床上，完全無人看管照顧，於是報案揭發事件。

男嬰表面無傷痕，但身體較為瘦弱，後來被送往明愛醫院治理；男嬰母親接獲人員聯絡後，一度表示會到院接回男嬰，惟最終只有男嬰父親現身出面。另外，愛協曾經到場檢查該單位的貓隻情況，相信牠並無受虐待，故此並無將之帶走便收隊離開。

有住在同層的鄰居表示，不熟悉他們一家人，雖然一直聞到屋內傳出臭味，但未曾向房屋署投訴。他又指出，時有聽聞嬰兒的啼哭聲，不過從未見過有人抱同嬰兒出門。社會福利署發言人回應傳媒查詢，指涉事父母及男嬰並非該署社工的跟進個案，但社工會了解他們的情況，並按其福利需要提供適切協助。