普及心臟停頓急救法　機構辦免費課程8年訓練6800人

有研究發現，本港40歲以下「院外心臟停頓」抵院存活率低於10%，不足40%相關病人抵院前曾接受心肺復甦法（CPR）急救，而曾接受心臟除顫器（AED）急救的更不足10%。有機構舉行CPR及AED急救教育計劃，參與者完成課程及考試及格後，可獲發相關急救證書，8年來已訓練6,800名市民，隨時拯救更多生命。

由國際扶輪3450地區、香港東北扶輪社聯同香港聖約翰救護機構合作舉辧的「心肺復甦法及去顫法教育計劃2023-2024」，昨日於（2日）香港聖約翰救護機構總部舉行開幕典禮。有行政會議成員致詞時表示，很高興能夠見證該計劃順利舉辦了8年，即使疫情肆虐期間亦持續進行，令人敬佩。香港心臟專科學院院長梁達智表示，衷心感謝香港東北扶輪社發起計劃，並邀請香港心臟專科學院一起推廣課程，令更多人認識及學懂正確的心臟病急救知識，挽救生命。籌委會聯席主席暨香港東北扶輪社前社長王泰鴻指出，推動心肺復甦法及去顫法普及化刻不容緩。急救證書課程學員Brenda去年與父親午膳期間，父親突然昏迷，在座位上傾倒，檢查後更發現他無呼吸及脈搏。她憶述當時馬上報警，並施以CPR急救，猶幸經急救後父親恢復少許知覺，最後也迅速把他送院救治。她慶幸自己學急救學得合時，將父親從危險邊緣救回。

該計劃於2016年創辦，對象為全港多家中、小學的校長、老師、職員及13歲以上之學生，或有志在需要時救助心跳停頓患者的人士，至今已成功訓練6,800名市民，當中更包括4,800名中學及大學生。計劃由香港聖約翰救護機構提供6小時證書課程，包括成人心肺復甦法證書課程及自動體外心臟去纖維性顫動法證書課程，完成課程及考試及格後，可獲香港聖約翰救護機構頒發「心肺復甦法及去顫法」證書，證書有效期為3年，課程費用全免。