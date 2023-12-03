新界北打擊三合會拘130人　掃賭破洗黑錢集團　檢名貴跑車

過去數個月，上水及粉嶺區一帶發生數宗高調的街頭暴力案件，該些案件引起執法部門高度關注，除了拘捕涉案人士外，亦希望透過主動出擊，打擊該個活躍於上水區的黑幫社團。今年11月2日至12月2日，執法部門展開代號「冷雨」的打擊三合會活動，於一個月內拘捕64男66女(20歲至75歲)，當中有103人為本地人，27人是持雙程證來港，並包括21名隸屬上述黑幫的成員，涉嫌「經營非法賭博場所」、「在非法賭博場所內賭博」及「洗黑錢」等罪名，另檢獲現金、各類非法場所器具、銀行卡及懷疑犯罪得益，總值250萬港元。

調查人員指，今次的行動是用高調執法行動，輔以財富調查的方式進行。在執法行動方面，在11月2日至11月27日，執法部門在打鼓嶺及上水一帶，搗破1個非法油站和5個賭檔，累計拘捕122人，檢獲總值約100萬港元的各類證物。據悉，5個賭檔均位於上水區，相信賭客是透過「朋友拉朋友」介紹上門。

至於財富調查方面，人員自前日(12月1日)起一連兩日，在全港各區以涉嫌「洗黑錢」拘捕5男3女(35至47歲)，當中4人懷疑是黑社會骨幹成員，並有1名47歲男子懷疑為主腦。調查發現，該8人是利用2間實體公司，以及4間無實質營運地址的空殼公司，在2016年至2023年期間，以個人和公司戶口進行大約600宗大額交易，暗中清洗逾1,500萬港元的黑錢。

該8人分別報稱商人、酒吧東主、美容院東主、運輸工人和裝修工人，人員在行動中搜獲一批懷疑與案有關的證物，包括公司文件、銀行卡、多部手機，以及一輛相信是主腦以公司名義登記、價值147萬港元的名貴跑車。人員亦在該名主腦名下的戶口和其他涉案人士開設的公司戶口內，發現有不尋常的大額交易，與他們的財務狀況極不相稱。經資金流分析和深入調查，人員查出該主腦雖然報稱是美容院東主，但他開創的公司分別處理物流、土地中介、顧問及蔬果批發業務，與其本身職業極不相符，而公司報稱的地址實為酒吧和秘書公司，屬於洗黑錢的慣常伎倆。

人員有理由相信，涉案戶口的不明資金可能來自非法賭檔，透過頻繁交易將金錢洗白，逃避執法人員追查。8名被捕人士現已獲准保釋候查，人員會循他們的背景、資金來源和流向繼續深入調查，根據調查結果，可能會向法庭申請充公該些犯罪得益或可辨認財產。