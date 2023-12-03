本港珊瑚白化按年減逾半　東平洲亞媽灣覆蓋率最高74.3%

漁農自然護理署今日(3日)公布今年的香港珊瑚礁普查結果，整體珊瑚健康狀況良好，物種多樣性維持於高水平。33個普查地點中，錄得的最高珊瑚覆蓋範圍屬東平洲亞媽灣，達74.3%；至於珊瑚白化現象方面，今年有6個地點出現，較去年的13個減少超過一半。

「珊瑚礁普查2023」在今年6月展開，為期5個月。普查範圍廣闊，包括多個具重要生態價值的地點，涵蓋香港東部水域最多珊瑚生長的地方，由北面的東平洲一直伸展至南面的果洲群島等33個普查地點。結果發現，各個普查地點錄得的珊瑚覆蓋範圍由12.8%至74.3%不等，有10個地點錄得超過50%的珊瑚覆蓋率，其中5個地點位於海岸公園，而東平洲亞媽灣的珊瑚覆蓋率最高，達74.3%。

義務潛水隊亦在10個評估地點進行「珊瑚檢視」，透過特定的珊瑚健康監察表找出珊瑚色素的濃度，珊瑚的顏色愈深，表示健康狀況愈佳。本年的珊瑚色素平均指數為4.28，結果比去年的4.06稍佳，但仍遠高於一般平均值的3，顯示整體珊瑚健康狀況良好。

普查另記錄預先訂定的20種指標物種魚類及無脊椎動物，結果錄得全數20個指定指標物種，最常見的為蝴蝶魚、石斑、眉魚、笛鯛、海參、海膽及寶貝螺。所有普查地點均沒有破壞性捕魚作業痕迹，但在8個地點發現有棄置魚網的情況，影響程度僅屬輕微，漁護署將安排承辦商清理。