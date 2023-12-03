城大首創全球通用超表面天線　冀加強6G無線通訊保安

企業、大眾重視私隱及通訊保安。香港城市大學全球首創「通用超表面天線」，天線的製作成本雖低，卻能夠通過軟件控制，並調控電磁波的波幅等5項特性，有望應用在第六代無線通訊系統(6G)，而天線的波形調控能力亦有助加強保安及私隱。

城大電子工程學團隊早前與東南大學合作研究先進天線技術。團隊研發出嶄新的通用超表面天線，可個別或同時調控電磁輻射的波幅、相位、頻率、極化及方向。新天線擁有先進波形調控能力及更強的保安特性，可為通訊感知一體化發揮關鍵作用。城大相信通用超表面天線將大有潛力應用在6G發展。

大學續指，通用超表面天線可用於新一代大容量、高度保安的資訊系統，進行實時成像及無線傳輸電能，亦可通過軟體控制，可直接產生調製的波形以傳發資訊。新研發天線本身固有的方向調製特性，也可加強保安及私隱，是理想的防竊聽通訊工具。電機工程學系及太赫茲及毫米波國家重點實驗室研究員吳耿波期望，通用超表面天線能成為低成本、高集成度及低耗電的簡化訊息發射器。