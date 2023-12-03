濫用公屋何其多　懶監懶管惹的禍

公屋亂像頻生，縱使推出收緊公屋「富戶政策」，但房屋署署長羅淑佩早前向傳媒表示，在抽查工作中，初步發現約59個家庭現時擁有香港住宅物業，佔比達0.2%，本報今年6月更曾報道有非法分子公然於二手交易平台上，出租公屋或者未補地價居屋。有議員直斥「不能接受」，令處於水深火熱中的劏房市民沒辦法加速上樓，公屋聯會總幹事招國偉亦指公屋平均輪候時間比上一個季度上升，同時房委會應收緊富戶政策申報。

公屋濫用情況嚴重，惟當局沒有盡責任避免。招國偉表示，截至今年9月份，公屋平均輪候時間長達5.6年，較上一季度上升0.3年，政府亦預視在2024年上半年，輪候時間有機會上升，他指如果是公屋住戶的話又購入了物業，在住屋需要方面已有其他選擇，因此同意房委會收緊富戶政策申報，應該優先把公屋資源讓給公屋輪候人士「上樓」。

不單止有人手握物業卻又居於公屋，更有人把公屋單位放租，本報今年6月便曾報道，有非法分子公然於二手交易平台上出租公屋或者未補價居屋，只要於平台輸入「暗盤」等關鍵字眼，立刻便會彈出數十則「徵租」貼文，甚至詳細列明了租屋地址、租金等資訊，線上固然猖狂，線下亦不遑多讓，有公屋租戶大模廝樣於攤檔張貼廣告招租。

議員梁文廣表示，租上租的行為既不能接受，亦是自私的行為，因現在公屋資源非常緊張，若不需要用到公屋，有別的地方住，最好將公屋交回給房屋署，如果不交回而丟空 ，就已經是濫用公屋資源，甚至將其「租上租」，將珍貴的公共房屋資源轉租，會令處於水深火熱中的劏房市民沒辦法加速「上樓」。

他續稱，當局會加強巡查，由主動出租自己的單位、到有人徵求 、再到用非本地網站或者外國旅遊網站放租，都需要比較多的人手調查相關網站內容，政府要用一些關鍵字去搜索，他認為房屋署要增加這方面的資源，甚至和資訊科技部門合作，去開發自動識別相關關鍵詞的程序。

根據房屋署的資料，2019至2022年間，當局共接獲約1.9萬宗濫用公屋的舉報，雖然說當中有具體資料，可作調查的個案不足一半，但最終查明屬實的個案約600宗。