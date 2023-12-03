加拿大升學不就國安法報到　周庭：大概一輩子不回港

在訂立《港區國安法》後，多名非建制派人士都宣布遠走他方。今年9月已赴加拿大多倫多讀書，原定12月底要回港向執法部門報到、已解散的香港眾志創黨成員兼常委周庭，今日（3日）在社交平台宣布，基於考慮身心靈健康，決定不會回港就《港區國安法》報到，「也大概一輩子不會回去（香港）了」。

今日生日的周庭在網上發文指自己現身處多倫多，今年7月初獲國安告知，如果想到加拿大升學，需要香港國安處人員「陪同」和「保護」到內地一天，而在完成行程後會獲發還護照，她只需在大學假期時回港報到。周表示，自己「知道，在國安面前，其實我沒有拒絕的權利」，而她在8月某天，在5名香港國安人員「陪同」下到了內地，過程中被安排參觀「改革開放展覽」，了解中國及共產黨的發展，以及歷代領導人的成就，之後又被安排了解「祖國的科技發展」。

周庭指，在內地的整個行程中，沒有獲安排面見任何官員黨員，也沒有接受公安部盤問，但「我感覺自己全程是一直被監視的」，又稱自己在參觀改革開放展覽等「重點行程」時，有被要求和展覽的燈箱「打卡合照」，隨行的深圳司機也不斷拍下她的照片。她憂慮如果自己對此情況保持沉默，「那些照片或許會有天成為我『愛國』的證據」。

周續稱，在回港後，再次被國安要求寫下數封，感謝執法部門安排使她能了解祖國的偉大發展之信件。她亦在9月中離開香港到加拿大多倫多升學，護照則是在出發前一天才收到的；貼文中她又透露患有情緒病。