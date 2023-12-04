職訓局舉辦聯校畢業禮　嘉許10名傑出學生

職業訓練局(VTC)各院校自上月底起分階段舉行本年度畢業典禮，今年約1萬4千名來自VTC轄下多間院校的畢業生獲頒授學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑、文憑和證書等各級學歷。另外，VTC前日(2日)其中一場畢業典禮亦同時嘉許10名在學業、社會公益服務及全人發展表現出色的學生，鼓勵他們繼續積極學習，發展所長，回饋社會。

上述畢業典禮的院校包括香港高等教育科技學院（THEi 高科院）、香港專業教育學院（IVE）、香港知專設計學院（HKDI）、海事訓練學院（MSTI）、酒店及旅遊學院（HTI）、中華廚藝學院（CCI）、國際廚藝學院（ICI）及青年學院。典禮分別於上月28日及29日、本月2日及9日以實體及線上形式同步進行。另外，「伍達倫博士紀念傑出學生獎勵計劃」頒獎典禮亦於本月2日於HKDI及IVE（李惠利）與畢業典禮同場舉行，今年10名得獎學生來自不同學科，他們各獲發1萬港元獎學金。

其中一名得獎者是IVE社區服務策劃及領航高級文憑畢業生鄧頌禧，他中學成績不俗，但因不適應傳統教學模式，中學畢業後報讀青年學院職專文憑課程繼續升學，並立志做社工，他曾與同學合作設計適合腦退化長者使用的「智能手錶」，利用語音導航和操控以提供日常生活提示和支援，如記錄常去地方和附近實景圖參考、定位追蹤和緊急求助等，預防長者走失。作品在IVE（沙田）幼兒、長者及社會服務系舉辦的「社會創新博覽比賽」中獲得「最佳演說獎」及「表現卓越獎」。

另一名獲獎工程女將李嘉琪於香港中學文憑試後輾轉修讀過不同大專課程，投身職場後卻未能找到發展方向。新冠疫情讓她重新思考人生規劃，她毅然決定轉跑道，投身工程行業，並報讀IVE測量學高級文憑課程。在學期間，Chelsea獲安排到本地大型工程公司實習，為剛落成的工程項目結算建築工料和協助審計程序。另外，她又參與VTC與本地電力公司合作的能源審核計劃，負責檢視IVE院校的能源設備運作及用電紀錄等，並找出潛在的節能機會和建議節能方案，報告更獲得業界嘉許。她終以累積成績平均積點（CGPA）3.86分的優異成績畢業，早前已獲頒獎學金負笈英國雷丁大學修讀工料測量學理學士，一圓成為大學生之夢。