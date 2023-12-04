香港乳癌確診人數攀升　40歲以上女性宜定期做乳房造影檢查

乳癌是本港女性最常見癌症，自1994年起已是本港女性的頭號癌症，每14名女性就有一人一生中可能患乳癌。根據《香港癌症資料統計中心》數字顯示，新症個案由80年代的每年700多宗飆升至2021年的5,565宗，整體乳癌種類主要為賀爾蒙型、HER2型及三陰性型；大部分個案發生在45至64歲的女性身上，患者年齡中位數為56歲，較歐美國家年輕。有外科專科醫生指，本港乳癌確診人數不斷攀升，呼籲女性由40歲起，定期進行乳房造影或輔以超聲波檢查作診斷。

乳房摸到硬塊，一定是乳癌嗎？外科專科醫生麥可琪指，乳腺病變除了惡性病變例如癌症外，也有種類繁多的良性乳腺病變。良性乳腺病變可歸納為三大類：第一類不增加患乳癌風險，如單純囊腫（俗稱水囊）等，「尤其突然會覺得痛，通常都不是乳癌和癌前病變，而是發炎」；第二類會輕微增加患乳癌風險，如複雜纖維腺瘤；至於第三類則會顯著增加患乳癌風險，例如非典型導管增生。

麥續說，雖然大部分硬塊或屬於良性的「纖維瘤」和「脂肪瘤」，不過良性腫瘤亦有機會伴隨惡性，若有痛感，亦有機會是惡性腫瘤入侵皮膚而感到痛楚。她指，當發現患者有任何硬塊，一般需要每半年覆診一次，透過定期進行乳房造影、超聲波檢查，及活組織檢驗等，持續2至3年觀察硬塊有否變大及變形，以確定是否安全。

患癌風險方面，麥可琪指直系親屬、多個家人患乳癌、45歲以下發病，均屬風險因素，會建議提早開始篩查。例如患者若有家族病史，醫生會再詳細分析其發病年齡、乳癌類型、其他相關癌症、單側或雙側患癌等，從而判斷其風險。她提到，近年臨床上多見一些20至30多歲確診的女性，有機會是有家族病史及先天基因影響，這些女性因及早做檢查而發現，故大部分發現時仍是早期。除了年齡和家族史，早來月經遲收經、無懷孕和哺乳等，均是乳癌風險因素。

乳癌篩查有三大重要元素，包括醫生臨床檢查、乳房影像檢查(乳房超聲波/乳房X光) 以及細胞或組織檢查（抽針）。亞洲女性的乳房組織密度較高，故乳房X光造影的敏感度相對外國女性為低，需輔以超聲波檢查。手術是目前根治乳癌的首選，她指，近年乳癌手術已趨成熟，除了全乳切除或局部切除外，也有較新的「整型式乳癌切除手術」。

麥可琪稱，由於早期乳癌患者一般腫瘤較細小，除可以做部分乳房切除，並同時進行整型式乳房重建手術。切除腫瘤保留部分健康乳房組織，並將組織轉位填補切除腫瘤後所留下來的乳房空洞，重建乳房的缺損，手術後乳房的外觀不會產生明顯的凹陷，能保留較佳的外觀。手術可在切除腫瘤的同時完成重建，有助提升患者術後的生活質素。

曾有一名30多歲的女士確診HER2型乳癌，腫瘤約4厘米，由於患者十分希望保留乳房，醫生利用化療針及標靶針嘗試將其腫瘤縮細，經療程後如願能縮小至少於一厘米，並成功利用整型式乳癌切除手術保留乳房。

乳癌不可控制，麥可琪指至目前為止還未有可預防乳癌形成的方法，但惟不少研究均發現，缺少運動、肥胖（BMI大於25）、高壓、進食過多飽和動物脂肪，例如紅肉和全脂奶類製品，缺乏蔬菜水果、經常飲酒等，都是高危因素。若能建立健康的生活模式，包括有適量運動、均衡飲食及足夠睡眠等，則可能減少阻止或延遲乳癌出現。