港大聯手科技園河套設國際臨床試驗互動學習中心　明年次季落成

成立達25年的香港大學臨床試驗中心，日前聯同「國際臨床試驗中心聯盟」舉辦了「臨床研究管治國際會議暨國際臨床試驗中心聯盟論壇2023」，主題為「臨床研究 · 良好管治 · 成功共創」，吸引逾1800人參加。另外，中心與香港科技園公司大灣區創科學院合作，將於河套深港科技創新合作區成立「 國際臨床試驗互動學習中心」，料2024年第2季落成。

上述會議邀請到來自瑞士、德國、英國、奧地利、澳洲、尼日利亞、日本、新加坡、馬來西亞、泰國、中國大陸及中國香港的專家，就「臨床研究國際合作生態」、「研究能力提升與擴容」、「研究方法前沿」及「法規改革與創新」等專業課題作深入交流。參會者來自六大洲40多個國家及地區，現場與線上參會人數共超過1,800人。世界衞生組織科學部高級顧問Vassee Moorthy於主旨演講中表示，新冠疫情大流行讓全球關注建立良好的臨床試驗生態的重要性。世衞正積極提出改革措施，以提升臨床試驗的效率與資源運用，當中包括推動每個國家或地區設立最少一所能管理、運營及協調國際合作的臨床試驗所。

另外，港大臨床試驗中心與香港科技園公司大灣區創科學院，亦同場舉行了戰略合作典禮，公布將於河套深港科技創新合作區成立「國際臨床試驗互動學習中心」，預計明年第2季落成。該學習中心的目標是為臨床試驗相關機構與組織培養臨床研究專才。依託港大臨床試驗中心獨有課程，參與者可通過結合講座、案例分析、小組討論、角色扮演、現場實習等多元學習單元，在模擬環境下學習到國際臨床試驗的核心概念、原理和實用專業知識。